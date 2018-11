A28 tot in spits dicht door brandende kraanwagen

PUTTEN - De A28 bij Putten is in de richting van Zwolle helemaal afgesloten. Er stond een kraanwagen in brand op de snelweg. De vertraging loopt op tot anderhalf uur, aldus de ANWB.

Rijkswaterstaat heeft de weg afgesloten in verband met hevige rookontwikkeling en olie op het wegdek. Verkeer wordt in de richting van Barneveld omgeleid. Over de toedracht is nog niets bekend.

De weg is naar verwachting om 18.30 uur weer vrij. De afsluiting duurt zo lang omdat er een bodemonderzoek moet plaatsvinden. Mogelijk is sanering van de berm noodzakelijk. Ook is het lastig om olie van het wegdek te verwijderen omdat dit in het ZOAB zakt. De regen bemoeilijkt dat ook nog eens.