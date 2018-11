Nabestaanden belagen verdachte dodelijke schietpartij

ZUTPHEN - Een verdachte van een dodelijke schietpartij in het Gelderse Vaassen is woensdag in de rechtbank in Zutphen belaagd door nabestaanden van het slachtoffer.

De Zwolse verdachte kwam per ongeluk in de hal tegenover de familie te zitten, die met vijf of zes man tegelijk verhaal bij hem wilden halen. De verdachte zocht daarop dekking achter een plant en greep een bloempot. De parketpolitie wist het opstootje snel te sussen.

'Heel vervelend'

Dat de twee partijen bij elkaar konden komen is volgens de rechtbank het gevolg van miscommunicatie. 'We hebben een aparte ruimte voor nabestaanden, maar dat was niet tegen ze gezegd. Daardoor kwamen zij tegenover de verdachte te zitten. We vinden dit heel vervelend', zegt een woordvoerster. 'We gaan met alle betrokken partijen kijken hoe het is gebeurd en hoe we het voortaan kunnen voorkomen.'

Carpoolplaats

De zaak draait om een schietpartij op een carpoolplaats aan de Geerstraat in Vaassen, waardoor een 25-jarige man om het leven kwam. Er zijn vijf verdachten, onder wie de 20-jarige man uit Zwolle. Omdat zijn rol in de zaak vermoedelijk niet heel groot is, mag hij de inhoudelijke behandeling in vrijheid afwachten.

Zie ook: