Directeur Vink over vuile grondaffaire: 'Het zand is schoon'

‘We worden door het hele land veroordeeld, maar er is nog geen rechter die een oordeel heeft gegeven. Van het Openbaar Ministerie hebben we ook nog niets gehoord. Wij weten dat we niets verkeerd hebben gedaan. Wij hebben alle vertrouwen in een goede afloop.’

Omroep Gelderland spreekt Vink in zijn kantoor in Barneveld. Al drie weken heeft iedereen het in het bedrijf alleen nog over de vuile grondaffaire. De 300 werknemers moeten zich op verjaardagen verantwoorden. Rob Vink is bezig met crisismanagement, maar maakt ondanks alle hectiek een rustige en gelaten indruk.

Vernietigend rapport

Op 5 november meldt Zembla dat vervuilde grond van Vink is gebruikt bij de aanleg van nieuwbouwwijken. Onderzoek van team ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten toont dat aan. Het onderzoek werd begin september openbaar nadat Zembla een beroep deed op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Het rapport is al van augustus 2017. Toch zegt Vink dat hij pas na de openbaarmaking van het rapport voor het eerst leest over de vervuilde grond. De controlerende Omgevingsdienst oordeelt in het rapport dat Vink de grond op een onjuiste manier keurde. Hierdoor zou de grond in nieuwbouwwijken in Barneveld en Voorthuizen terecht zijn gekomen. Door de onjuiste herkeuring zou Vink minimaal 130.000 euro hebben bespaard.

Vink: 'Wij hebben geen fraude gepleegd'

‘Wij zijn het pertinent oneens met de conclusie van de Omgevingsdienst. Op deze passages in het rapport hebben wij niet kunnen reageren. Ons is niet om wederhoor gevraagd. Wij hebben de keuring op een juiste manier uitgevoerd. Wij hebben het zand gereinigd en gekeurd. Bij de eerste keuring zagen we een uitschieter bij de stof styreen. Maar die uitschieter was niet representatief. Daarom hebben we de grond opnieuw gekeurd. De Omgevingsdienst zegt dat we dat op een onjuiste manier hebben gedaan. Wij zeggen dat alles op een juiste manier is gebeurd.’

‘Als iemand beweert dat wij fraude plegen en geld in de zak steken, dan is dat een aantijging die echt niet klopt. Wij hebben hier geen voordeel bij gehad. Als de grond opnieuw gereinigd had moeten worden, was dat op kosten van het externe reinigingsbedrijf geweest.’

Dit is wat er volgens Vink gebeurt met binnengekomen verontreinigd zand:



- het zand komt binnen met een bijbehorende rapportage van het aangeboden materiaal.

- Vink checkt of de grond volgens de regels ingenomen mag worden.

- een extern reinigingsbedrijf dat geen connectie heeft met Vink reinigt het materiaal.

- na het reinigen test een extern onafhankelijk onderzoeksbureau de partij grond.

- de monsters worden opgestuurd naar een onafhankelijk laboratorium.

- het onderzoeksbureau maakt vervolgens een rapport dat de kwaliteit van het materiaal beschrijft.

Onduidelijkheid over oorsprong grond

Over wie de vervuilde grond heeft afgeleverd wil Vink niets zeggen. Ook niet of er meerdere aanbieders zijn geweest en of het om meerdere partijen ging. ‘Waar het om gaat is dat wij vervuilde grond in mogen nemen om te reinigen. De grond die is aangeleverd voldeed aan de eisen van wat wij in mogen nemen. Het is ook niet zo dat er zonder controles zand gemengd wordt met elkaar. Er gaat bij ons geen gereinigde grond het terrein af als een rapport niet aangeeft dat het schoon is.’

In de nieuwbouwwijken is 1000 ton grond terecht gekomen. ‘Het is zand. Wit zand voor onder wegen en tegels. Geen zwarte grond.’ Waar de andere 9000 ton is gebleven, wil Vink niet zeggen. Hij zegt dat het niet in wijken terecht is gekomen, maar wil er verder niets over kwijt. ‘De afnemers zijn allemaal ingelicht. Zij maken zich geen zorgen.’

Niet bang voor schadeclaims

Waarom heeft Vink bewust gekozen om de partij grond in een nieuwbouwwijk te gebruiken? ‘Het ligt niet onder een woonwijk. Het ligt onder de straten. En onder een paar tegelterrassen bij mensen in de tuin. Het zand is schoon. Volgens de GGD is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De GGD zegt dat de grond niet in een woonwijk gebruikt had mogen worden, maar wij vinden van wel. Wij houden niets achter en wij zijn niet stiekem. ‘

Vink garandeert dat er niets mis is met de grond. Als geboren en getogen Barnevelder kent hij veel mensen in de wijk. Hij durft er gerust over straat te lopen. Een groep bewoners heeft inmiddels aangekondigd een schadeclaim in te willen dienen. Vink is daar niet bang voor. ’Het is diep triest als je een huis hebt gekocht en dat je te horen krijgt dat je op vervuilde grond woont. Dat is verschrikkelijk. Ik begrijp hun zorgen. Maar wij zijn niet veroordeeld en wij zijn er van overtuigd dat er niets mis is met de grond.’

Vink heeft bij de gemeente aangegeven dat het bedrijf de volledige medewerking verleent aan het onderzoeken van het zand. ‘Op allerlei manieren willen wij laten zien dat het veilig is. We doen alles wat in ons vermogen ligt om daarbij te helpen.’





Handhavers zullen altijd wel iets vinden directeur Rob Vink

Nieuwe asbestaffaire?

Dat er wellicht een nieuwe affaire op de loer ligt, daar maakt Vink zich niet druk over. Er liggen namelijk nog twee rapporten bij het Openbaar Ministerie die nog niet openbaar zijn. Onder meer over asbest. In de risico-analyse van de Omgevingsdienst is te lezen dat er nogal wat mis is met de asbestregistratie. Volgens onderzoek van Zembla zou Vink 80 overtredingen hebben begaan met de verwerking van asbest.

‘Als je dingen doet zoals wij met asbest, dan heb je te maken met handhaving. Handhavers zullen altijd wel iets kunnen vinden. Volgens de Omgevingsdienst moeten wij controleren of het bedrijven of particulieren zijn die asbest aanbieden. Maar hoe kunnen wij dat controleren? Wij vragen of ze particulier zijn en schrijven het kenteken op. Maar we kunnen niet als een rechercheur kentekens checken of er achteraan rijden om te kijken waar ze heen gaan.’

‘Er gaat niets mis met de asbestregistratie. Asbest moet sowieso geregistreerd zijn. Wij moeten weten waar het vandaan komt. Anders kunnen wij het niet innemen. We hebben naar aanleiding van de bevindingen van de Omgevingsdienst nu extra controles ingebouwd om aan te kunnen tonen dat het een particulier is. Wij doen ons uiterste best om alles netjes te doen, maar veel dingen blijven mensenwerk. Dat is geen excuus, maar we doen echt ons best om het zo goed mogelijk te doen.’

