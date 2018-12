100 Jaar WUR, meer dan een eeuw weermetingen

WAGENINGEN - In 2018 bestaat de universiteit van Wageningen 100 jaar. De komende weken besteedt Omroep Gelderland aandacht aan dit jubileum. In een tiendelige artikelenreeks worden thema’s die bij het huidige Wageningen University & Research onderzocht worden uitgelicht. Dit is Deel 1. WUR en klimaat.

De WUR begon in 1876 als de Wageningse gemeentelijke landbouwschool. Na te zijn overgenomen door het rijk ontwikkelde het zich in de daarop volgende decennia tot een academische instelling; universiteit. Die titel kreeg het in 1918. Jarenlang werd de instelling Wageningen UR genoemd. Tegenwoordig gaat hij als WUR door het leven.

De Veenkampen

WUR heeft een eigen weerstation. De Veenkampen. Al voordat het een universiteit werd was men in Wageningen al bezig met weermetingen. In het Wageningse buitengebied. ‘Dat station is er dus al meer dan 100 jaar,’ vertelt Bert Heusinkveld. Hij werkt al meer dan 25 jaar op de universiteit en beheert het station.

Verhuizen

‘Het station begon op de Duivendaal en verhuisde in 1961 naar de Haarweg om vervolgens, precies 50 jaar later naar de plek te verhuizen waar het nu staat; de Veenkampen. Een weerstation moet altijd op een open plek staan, waar het weer vrij spel heeft. Niet midden in de stad. De warmte daarvan kan je niet meenemen in je berekeningen’, legt Heusinkveld de verhuizingen uit.

Stockholm

Vanaf 1928 worden de meteorologische metingen als betrouwbaar gezien. De ruim 90 jaar aan betrouwbare meteorologische data is de op één na langste reeks meteorologische data ter wereld.

Alleen in Stockholm staat een weerstation dat al langer betrouwbare data heeft. ‘Bij ons is het vanaf 1928 betrouwbaar. Daarvoor waren we ook al aan het meten maar het is gewoon niet meer te achterhalen of die metingen juist waren,’ vertelt Heusinkveld.

Eerst voor boeren

Het station is begonnen als middel voor de agrarische sector. Door het weer bij te houden en de temperatuur goed te meten konden boeren een betere inschatting maken wanneer het goed was om te zaaien en oogsten. Tegenwoordig wordt het station voor veel meel doeleneinden gebruikt. Bedrijven die zonnepanelen ontwikkelen en verkopen zijn geïnteresseerd in de zonkracht die er gemeten wordt. Ook is er een geavanceerd systeem om de luchtkwaliteit te meten.

Klimaatmigratie

WUR doet meer met klimaat dan alleen het weerstation. Onderzoeker Ingrid Boas houdt zich al langere tijd bezig met klimaatmigratie. Dat gaat veel verder dan Nederlanders die het land ontvluchten, omdat ze het te koud vinden, of Spanjaarden die de hitte te veel wordt. Boas doet onder meer onderzoek naar klimaatmigratie in Bangladesh. Door erosie en droogte is bijvoorbeeld de kwaliteit van dijken zo slecht dat mensen daar steeds moeten verhuizen.

Op onderstaande foto is te zien hoe de grond door erosie is weggeslagen. Wat ooit land was en waar huizen stonden, is nu alleen strand. Het huisje dat op de foto te zien is, is inmiddels ook kapot.

De dijk op onderstaande foto is kapot gegaan door een cycloon die over het land raasde. Hij is daarna nooit meer gemaakt. Het gevolg ervan is dat de de huizen elke dag onderlopen.

Waar klimaatvluchtelingen naartoe? Waarom kiezen ze voor die nieuwe plek? Welke bevolkingsgroepen worden daardoor getroffen? Het zijn vragen die Boas onderzoekt.

Stadswarmte

Ook Bert Heusinkveld doet nog meer klimaatonderzoek. Hij verdiept zich onder meer in het verschil in warmte tussen de stad en het platteland. Heusinkveld kwam, samen met zijn leerstoelgroep meteorologie en luchtkwaliteit tot de conclusie dat het verschil in temperatuur tussen steden en platteland niet alleen in grote steden een probleem vormt, ook kleine steden hebben daar last van. Op een warme zomeravond kan het verschil in temperatuur tussen de Wageningse binnenstad en het buitengebied oplopen tot maar liefst 6 graden. Zulke informatie is handig om te kunnen bepalen welke factoren zorgen dat een gebied beter is aangepast aan klimaatverandering.

Voorspelling

Weersvoorspellingen zijn niet de specialiteit van medewerkers van de WUR. De onderzoekers kijken meer naar data dan in de toekomst. Maar toch kan Heusinkveld zich niet inhouden: ‘Als je ziet hoe warm het geweest is dit jaar zou het best wel eens kunnen dat we een hele strenge winter krijgen. Het is nog erg vroeg maar het zal mij niet verbazen als we dichtbij een Elfstedentocht gaan komen dit jaar.’