'Sprinklers in Karwei waren niet verplicht'

De verwoestende brand brak uit op de houtafdeling en greep razendsnel om zich heen. Een sprinklerinstallatie had dat misschien kunnen voorkomen. 'Maar ik werk al 25 jaar in de bouwmarkten en heb vrijwel nooit ergens een sprinklerinstallatie gezien', zegt Van Olst. 'Dat is ook niet verplicht.'

Volgens de vestigingsleider kunnen sprinklers grote schade aanrichten als deze onbedoeld aan gaan. 'De schade door deze brand is natuurlijk groot, maar de schade is óók groot als de sprinklers de hele boel onder water zetten na een vals alarm. Ook dan gaat je voorraad verloren.'

Onderzoek

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland bevestigt dat sprinklers in dit geval niet verplicht waren. Die verplichting is er volgens woordvoerder wel voor bouwmarkten in een woonomgeving. De Karwei aan de Laan van de Dierenriem in Apeldoorn stond op een bedrijventerrein. De veiligheidsregio hoopt later deze week meer zicht te hebben op de precieze oorzaak van de brand.

Pand is gesloopt

Het nablussen van de uitgebrande Karwei ging dinsdagavond en in de nacht nog door. Een gespecialiseerd sloopbedrijf heeft de resten van uit 2005 stammende pand verder gesloopt. Woensdagochtend was er daarom geen sprake meer van een herkenbaar gebouw. De omgeving is met hekken afgezet. Ook is er bewaking.

Dit is woensdagochtend de aanblik van de gesloopte Karwei. Foto:Omroep Gelderland

Zorg voor klanten

Van Olst en zijn collega's gaan woensdag bezig met nazorg voor klanten. Van Olst: 'De afgelopen Black Friday was druk en dus stonden er veel bestellingen klaar voor klanten. Die zijn allemaal verloren gegaan, maar dat gaan we allemaal oplossen. We kunnen in onze digitale systemen heel makkelijk zien wie wat heeft besteld. Die klanten gaan we allemaal benaderen. Het zijn er een stuk of honderd.'

Medewerkers bijeen

De medewerkers komen woensdagmiddag bijeen om over de brand te praten. 'Iedereen is geschrokken, en sommigen vragen zich af wanneer ze weer aan het werk kunnen. We weten nog niet of en wanneer er weer een nieuwe winkel is, en dus weer werk voor iedereen. Daar zijn zorgen over en daar gaan we het samen over hebben. '

