Ouderen, arbeidsmigranten en kwetsbaren bevolken vakantieparken Veluwe

ERMELO - Vakantieparken op de Veluwe worden veruit voor het grootste deel bewoond door een bont gezelschap van voornamelijk ouderen, arbeidsmigranten en kwetsbare mensen. Dat staat in een onderzoek van kennisorganisatie Platform 31. Alleen al in de gemeenten die meewerkten aan het onderzoek gaat het om zes- tot negenduizend mensen die op de parken wonen.

Er is onderzoek gedaan in 11 gemeenten op de Veluwe. Het onderzoek was in opdracht van Vitale Vakantieparken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vitale Vakantieparken is een samenwerking van onder meer Veluwse gemeenten, de provincie en recreatieondernemers die de kwaliteit en leefbaarheid van vakantieparken willen verbeteren.

Volgens het onderzoek worden de parken voor zo'n 30 procent door ouderen en pensionado's bewoond. Binnen deze groep doen zich regelmatig problemen voor met permanente bewoning. Dit komt vooral naar voren als er bij de gemeente een AOW-uitkering wordt aangevraagd of als er zorgvragen zijn.

Zeker een kwart van de parkbewoners bestaat uit arbeidsmigranten, voornamelijk Polen, Bulgaren en Roemenen. Ze worden vaak als groepen door werkgevers op de vakantieparken gehuisvest. Onder meer uitzendbureau's doen dit. Een deel van de arbeidsmigranten is op de bonnefooi voor werk naar Nederland gekomen. Ze vinden onderdak via landgenoten die er al wonen. Deze groep zorgt volgens Platform 31 nog wel eens voor problemen. Ze zouden geen binding met de omgeving hebben. De kans op problemen neemt toe als ze geen werk weten te vinden.

Verslaving en schulden

Onder parkbewoners zijn doorgaans ook veel kwetsbare mensen. Het zou om minimaal 20 procent gaan. Onder kwetsbare mensen worden bewoners verstaan met sociale, psychische en financiële problemen. Het gaat vaak om mensen met een verslaving, schulden of een psychiatrisch verleden. Volgens onderzoeker Tineke Lupi zoeken veel van deze bewoners de relatieve rust van het park.

Zo'n 15 procent van de parkbewoners wordt aangeduid als 'spoedzoeker'. Een groot deel van deze groep ligt in scheiding of ziet het wonen op het park als tijdelijk. Onder dezelfde groep vallen bijvoorbeeld ook mensen die aan het verbouwen zijn of door een verhuizing tijdelijk andere woonruimte nodig hebben.

Onder de radar

Een kleinere groep bewoners zijn de vrijbuiters. Volgens het onderzoek zijn dat mensen die graag dicht bij de natuur zijn en 'back tot basic' willen wonen. Vaak huren ze de woning. Het aandeel van de vrijbuiters zou gemiddeld ergens tussen de 5 en 10 procent liggen.

Tot slot is er nog een klein groepje van minder dan vijf procent dat te boek staat als de groep die op een vakantiepark zit om onder de radar te blijven. Het gaat dan om bewoners die bijvoorbeeld worden gezocht door justitie of hiervoor onzichtbaar willen blijven. Als voorbeeld worden drugsdealers, helers, pooiers en prostituees genoemd.