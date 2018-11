Gert-Jan is busjesdieven zat: Facebookpagina tegen diefstal

ARNHEM - Er zijn in de afgelopen maanden in Arnhem en omgeving al tientallen busjes gestolen. Onder meer de Mercedes Sprinter van Gert-Jan van Dunnewold. Hij is de Facebookpagina 'Gestolen Sprinters Arnhem' begonnen om de diefstallen te voorkomen.

In april van dit jaar was het flink schrikken voor Van Dunnewold. Zijn witte bus, die verderop in de straat geparkeerd stond, was gestolen. Achterin stond zijn motor en er lag motorkleding en gereedschap in de bus. Alles is weg.

'Vervoer voor gehandicapten'

Van Dunnewold is niet de enige gedupeerde. In de regio Arnhem zijn er veel meer diefstallen van busjes geweest. Vooral Mercedes-busjes zijn volgens de Arnhemmer in trek bij dieven. En dat heeft soms heel vervelende gevolgen. 'Er zijn mensen die de bus als gehandicaptenvervoersmiddel hebben', zegt hij.

Bij Wooninitiatief de Schonenberg in Velp gebeurde dat. In september werd daar het Mercedes-busje van het huis voor begeleid wonen van de oprit gestolen. Inmiddels heeft Wooninitiatief de Schonenberg mede via crowdfunding een nieuw busje, maar geen Mercedes meer.

Met de Facebookpagina wil Gert-Jan van Dunnewold eigenaren van Mercedes-busjes bijeen brengen om onder meer informatie over anti-diefstalmaatregelen te delen.