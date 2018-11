Zo gaat Railterminal Gelderland eruitzien

De Railterminal moet in Gelderland overslag van goederen mogelijk maken van de treinen op de Betuweroute naar vrachtwagens en omgekeerd. Tijdens de inloopbijeenkomst werd ook een film vertoond waarin de railterminal in een animatie werd weergegeven. Ook waren er tal van kaarten te zien met de plannen.

Verzet bij omwonenden

Omwonenden zijn fel tegen de plannen. Op de informatiebijeenkomst was ook een tafel van de tegenstanders die zich verenigd hebben in Overbetuwe Overbelast. Deze groep wil de Railterminal nog in zijn geheel stoppen. Ze zijn bang voor licht- en lawaaioverlast. Ook vrezen ze voor de verkeersveiligheid, vooral voor de fietsers. Dagelijks zullen vele honderden vrachtwagens door de omgeving gaan rijden.

Kritiek meegenomen in plannen

Op één punt zag Koos Nijssen van Overbetuwe Overbelast dat de provincie naar de ideeën van de omwonenden heeft geluisterd. Er was één kruising aangepast en veiliger gemaakt voor de fietsers. Maar de bezwaren blijven en als het moet gaan de omwonenden tot aan de Raad van State, zegt Nijssen. Woensdagavond is er een tweede inloopbijeenkomst in Watergoed aan de Tielsestraat 129 in Valburg. De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.30 uur.