Boer uit Joppe kreeg koning op bezoek: 'Het was heel relaxed'

JOPPE - De familie Smale uit Joppe kreeg dinsdag hoog bezoek: de koning en minister Schouten van Landbouw kwamen langs op hun melkveehouderijbedrijf Groot Steinfort. Boer Erik Smale, die het melkveebedrijf met zijn ouders leidt, gaf de koning en de minister een rondleiding.

Bezoek van de koning krijg je niet zomaar. Smale doet aan kringlooplandbouw, iets waar minister Schouten erg blij mee is. Kringlooplandbouw is landbouw waarbij zo min mogelijk afval vrijkomt en waarbij de uitstoot van schadelijke stoffen minimaal is.

De familie Smale past dit bijvoorbeeld toe door voer voor de koeien van eigen land te halen. De koeien produceren vervolgens melk. Hoe efficiënter dit gebeurt, hoe minder belastend dat is voor het milieu. 'Blijkbaar is dit interessant genoeg om een kijkje te komen nemen', zegt Smale op Radio Gelderland.

'Relaxed en gezellig'

Het bezoek was tot in de puntjes voorbereid. 'De koning is drie kwartier, bijna op de minuut af, op het bedrijf aanwezig geweest. Maar het bezoek zelf was heel relaxed. Er was genoeg tijd om te praten over de onderwerpen die we graag wilden aanstippen. Het was heel gezellig.'

Luister hier het hele gesprek met Erik Smale op Radio Gelderland terug:

Smale was onder de indruk van de kennis van de koning. 'We waren blij verrast over hoeveel verstand van zaken hij heeft. Opmerkingen die hij maakte kan hij niet zomaar ingefluisterd krijgen of even onderweg hier naartoe voorbereiden.'

De familie wist al maanden dat de koning langs zou komen. De bezem werd kort voor het bezoek nog even flink door het bedrijf gehaald. 'Maar we hebben geen deuren in de verf gezet', besluit Smale lachend.