'Over deze brand hoor ik hem nog dagen napraten'; vader Fabiën blust Karwei-brand Apeldoorn

APELDOORN - Bij bouwmarkt Karwei in Apeldoorn-Noord woedde dinsdag een zeer grote uitslaande brand. De vader van Fabiën van der Haar zit bij de vrijwillige brandweer in Epe en ging de brand samen met zijn collega's te lijf.

Fabiën is student journalistiek en zag op Twitter dat er een grote brand woedde. 'Ik vroeg mijn vader of hij er iets van wist. Hij stuurde een filmpje terug dat hij al aan het blussen was.' De beelden, die een zee van vlammen en gigantische rookwolken laten zien, werden door Fabiën de wereld ingestuurd.

Bekijk de beelden hier (de tekst loopt door onder de tweet):

Fabiën is enorm trots op haar vader. Hij is directeur van een bedrijf en daarnaast werkt hij voor de vrijwillige brandweer. 'Als de pieper gaat, springt hij op de scooter of in de auto en racet hij naar de kazerne.'

De brand die bouwmarkt Karwei in de as legde was enorm. 'Over deze brand hoor ik hem nog wel een paar dagen napraten. Het is voor hem een hele lange dag denk ik, ik hoop dat ik hem vanavond bij het avondeten kan zien.'

Luister hier het hele gesprek met Fabiën terug (de tekst loopt door onder de audio):

Het gebeurt vaker dat de vader van Fabiën filmpjes van een brand in de gezinsapp zet. Die foto's en filmpjes zet de journalist in spe vervolgens op Twitter. Maar ze krijgt het wel eens benauwd als haar vader het vuur weer te lijf gaat. 'Vorig jaar stond hij onder een afdak te blussen en dat afdak stortte in. Dan schrik je wel even als je dat achteraf hoort.'

