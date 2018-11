Een gezamenlijke wasmand levert studenten een veel lagere stroomrekening op

Het studentenhuis aan de Stijn Buysstraat nummer 25 in Nijmegen is één van de 23 studentenhuizen in Nederland die meedoen aan de wedstrijd. De bewoners hebben zich vol overgave op het zo energiezuinig mogelijk leven gestort. Niet alleen uit milieuoverwegingen, maar ook gewoon voor de fun: 'En daarnaast levert het natuurlijk ook een aardig zakcentje op', zegt student Wilco Rauwerdink. Op zijn initiatief doen de bewoners mee aan de Student Energy Race.

Gezamenlijke wasmand bespaart energie

Een speciale coach heeft de studenten tips gegeven waar elektriciteit gespaard kan worden; dus niet onnodig de lampen aan en de kachel kan ook wel wat minder hoog. En wat dacht u hier van: de bewoners hebben sinds kort een gezamenlijke wasmand voor de kleine wasjes: 'De witte was is toch iets wat niet vanuit vanuit één persoon helemaal vol komt', zegt student Iris Willemsen. 'En wassen met een volle wastrommel zorgt ervoor dat je was uiteindelijk schoner is, omdat de was langs elkaar moet schuren.'

Kijk hier naar een reportage over het energiezuinige studentenhuis in Nijmegen (de tekst loopt door onder de video):

Foto: Omroep Gelderland

Fanatiek zijn ze wel, daar in het studentenhuis. Dat moet ook wel, want bij vorige edities van de wedstrijd bespaarden de deelnemers gemiddeld zo'n 25 procent aan elektriciteitskosten. 'Momenteel zitten wij op zo'n 55 procent. Dat is wel mooi om te zien', zegt student Tom Rondhout. Hij kijkt dagelijks op zijn telefoon. Daarop staat een app waarop de studenten kunnen zien hoe energiezuinig zij leven.

De wedstrijd duurt tot 14 maart, dan weten we of de Nijmeegse studenten zo energiezuinig geleefd hebben dat ze gewonnen hebben.