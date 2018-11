Vernietigende brand Karwei Apeldoorn ontstaan op houtafdeling

De brand werd rond 10.30 uur als een middelbrand gemeld bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het vuur greep snel om zich heen, waardoor het al snel een zeer grote brand werd en er uiteindelijk werd opgeschaald naar GRIP 2. De verwachting is dat de brandweer tot woensdag bezig zal zijn met nablussen. Omwonenden kunnen nog zeker 24 uur last hebben van de rook, aldus de veiligheidsregio.

7500 vierkante meter

Bouwmarktmanager Van Olst was op het moment dat de brand uitbrak onderweg vanuit Zwolle. 'Ik werd gebeld, een kwartier later was ik hier en stond onze 7500 vierkante meter van voor tot achter in lichterlaaie. Het is heel snel gegaan.'

De medewerkers wisten het pand snel te ontruimen. 'Dat hebben ze heel goed gedaan. Nog geen maand geleden hebben we een ontruimingsoefening gedaan. Dat moesten ze vandaag ten uitvoering brengen en dat hebben ze geweldig gedaan.' Bij de brand raakte voor zover bekend niemand gewond.

John van Olst vertelt over de brand (tekst gaat verder onder de video):

Slachtofferhulp

De brand heeft volgens Van Olst grote impact op de medewerkers die in de bouwmarkt aan het werk waren. 'Een aantal medewerkers is in tranen uitgebarsten. Er is Slachtofferhulp geregeld en morgen zijn er teamsessies gepland om met elkaar verder te praten.'

Zie ook: