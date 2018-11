Mogelijk Nijmeegse pilot stemmen voor blinden en slechtzienden

NIJMEGEN - Er komt in Nijmegen mogelijk een pilot waarbij blinden en slechtzienden tijdens de provinciale statenverkiezingen zelfstandig kunnen stemmen. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders tegen de SP. De partij had daarom gevraagd.

Uit een rapport over de afgelopen raadsverkiezingen blijkt dat het stemmen voor blinden en slechtzienden onvoldoende geregeld is. Yurre Wieken van de SP stelde dat aan de kaak. 'Het verbaasde mij, want mijn indruk was dat het hier al redelijk goed voor elkaar was.'

'Zonder tussenkomst van derden kunnen stemmen'

Er was bij de afgelopen raadsverkiezingen weliswaar begeleiding in het stemhokje en er waren leesloepen voor slechtzienden. Maar er waren geen voorzieningen waarmee mensen zelfstandig hun stem konden uitbrengen. Het Nijmeegse stadsbestuur is het met de SP eens dat dit beter kan.

In Den Haag konden blinden en slechtzienden bij de afgelopen raadsverkiezingen met hulp van braille zelfstandig hun stem uitbrengen. Wieken ziet graag navolging van deze pilot in Nijmegen. Het college gaat nu bekijken op welke manier ook de Waalstad zo'n pilot kan houden. Wieken: 'Als stad willen wij dat al onze voorzieningen zo toegankelijk mogelijk zijn. Dat betekent niet alleen dat we mensen helpen waar nodig, maar ook dat we de samenleving zo inrichten dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan zijn. Niemand is graag van anderen afhankelijk.'

Nu al beperkte mogelijkheden

Toch zijn er ook nu al beperkte mogelijkheden voor blinden en slechtzienden om zelfstandig te stemmen, aldus het college. In de Stadswinkel is een brailleversie van de kandidatenlijst, net als een geluidsversie van de lijst en een versie met grote letters.

De Provinciale Statenverkiezingen zijn op 20 maart 2019.