Einde nabij voor Nijmeegse tippelzone

Jaarlijks kost het openhouden van de zone 400.000 euro. De kosten zouden niet meer in verhouding zijn met het aantal sekswerkers dat op of rond de zone werkt: ruim twintig het afgelopen jaar. 'Daar komt nog als dilemma bij dat, doordat we de straatsekswerkers toestaan hun diensten legaal aan te bieden, de gemeente eraan bijdraagt dat ze in leefomstandigheden blijven verkeren die ongezond en onveilig zijn', schrijft het college.

Op dit moment kunnen sekswerkers met een registratie in de vorm van een pasje legaal werken op de tippelzone. Nieuwe pasjes worden niet meer uitgegeven. Het is een zogenoemd uitsterfbeleid. Er is een afwerkloods aan de Nieuwe Marktstraat en sekswerkers kunnen in een speciale huiskamer terecht voor eventuele hulp.

Politie wil tippelzone openhouden

De politie is enthousiast over de tippelzone. Agenten pleiten zelfs voor het onder bepaalde voorwaarden uitgeven van nieuwe pasjes, zodat meer straatsekswerkers legaal kunnen werken. 'De plek is goed te controleren en er kan veilig gewerkt worden. De sekswerkers die illegaal tippelen, controleren we niet. Deze groep zorgt voor meer overlast', zo zeggen ze.

Tekst gaat verder onder de foto



De tippelbaan in Nijmegen - Foto: Omroep Gelderland

Ook sekswerkers gaven eerder bij Omroep Gelderland aan te willen dat de tippelzone openblijft. 'Het staat er. Er is bewaking, een loods en de huiskamer. Waarom mag niet iedereen hier werken', vroeg ex-sekswerker Mischa zich af. Ze pleit voor een algehele openstelling van de baan aangezien sekswerkers anders mogelijk in de illegaliteit belanden.

Zie ook: Sekswerkers Gelderse tippelzones: 'Stel ze open voor iedereen'

In Arnhem werd het uitsterfbeleid eerder teruggedraaid, waardoor het mogelijk werd om nieuwe vergunningen te verlenen. Het Nijmeegse college lijkt minder enthousiast over het openhouden of zelfs uitbreiden van de tippelzone, maar benadrukt dat het om een 'complexe' afweging gaat.

Besluit valt volgend jaar

De Nijmeegse gemeenteraad moet zich de komende tijd gaan buigen over de toekomst van de tippelzone. GroenLinks geeft aan een plek te willen waar straatsekswerkers veilig kunnen werken, de lokale VVD zegt achter het huidige uitsterfbeleid te staan. Waarschijnlijk valt er in de zomer van 2019 pas een definitief besluit.

Zie ook: Dossier: Prostitutie in Gelderland