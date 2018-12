Kom in kerstsfeer in het theater

In de theaters in Gelderland zijn de komende weken veel speciale kerstvoorstellingen te zien. Van klassiek tot ballet tot musical. Het Gaanderense musicalgezelschap treedt vlak voor kerst op met de voorstelling A Christmas Carol. Esther gaat langs bij de laatste repetities.

A Christmas Carol is te zien in Amphion in Doetinchem, op 21, 22 en 23 december.

Maar er zijn meer bijzondere kerstvoorstellingen. Wat te denken van de musical Jozef, waarin het kerstverhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Jozef? Van 14 t/m 16 en 21 t/m 24 december te zien in Apeldoorn. In Nijmegen kan je onder andere naar The African Mama's, een Chinees kerstcircus en het ballet De Notenkraker. In Arnhem is het Weihnachtsoratorium te beluisteren en het Kerstgala van Introdans te zien. En in Zutphen is het bijzonder kerstconcert Christmas with Anuna te bezoeken. Naar het kerstconcert van Het Gelders Orkest kan je in Apeldoorn, Zutphen en Arnhem.