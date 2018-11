Museum Valkhof krijgt duim omhoog van de gemeente

NIJMEGEN - Museum het Valkhof-Kam is goed op weg om de zaken op orde te krijgen. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Nijmegen. Nijmegen geeft het museum voor 2018 en voor 2019 ruim 2 miljoen euro per jaar.

Het geld over 2018 was eerder onder voorbehoud gegeven omdat ook de provincie haar deel onder voorbehoud gaf. Maar inmiddels is dat voorbehoud volgens Nijmegen niet meer nodig. De afgelopen jaren was het onrustig rondom het museum.

Museum was financiële en organisatorische puinhoop

Er verschenen diverse rapporten over de financiële en organisatorische puinhoop, waarin de betrokkenen er flink van langs kregen. Grootste problemen waren de lage bezoekersaantallen en gebrek aan financiën. Tussen 2010 en 2015 heeft het museum ruim 350.000 euro aan subsidies moeten inleveren. In 2017 was er een tekort van ruim 900.000 euro. In vijf jaar tijd is het eigen vermogen meer dan gehalveerd en directeur Arend-Jan Weijsters werd de laan uit gestuurd nadat de raad van toezicht eind 2016 het vertrouwen in hem opzegde.

Maar inmiddels gaat het volgens wethouder Noël Vergunst dus goed met het museum. 'De interim managers zijn vervangen door vaste krachten. Met de aanstellingen van het hoofd bedrijfsvoering en het hoofd presentatie en publiek, is het managementteam weer compleet.'

Tevreden over tentoonstellingen

De gemeente is ook tevreden over tentoonstellingen van het afgelopen jaar zoals de goed bezochte tentoonstelling over Maria van Gelre. Laatst genoemde is in samenwerking met de Radboud Universiteit georganiseerd en dat was volgens het college goed te merken. 'Zo worden er colleges gegeven door sprekers vanuit de wetenschap, zijn er museumavonden met thema’s zoals eten en mode uit de tijd van Maria en is er een tweedaags symposium georganiseerd door de Radboud Universiteit. Het is daarmee een zeer complete tentoonstelling, die landelijke belangstelling kent.'

Er is volgens het college meer samenwerking met de provincie rondom museum Valkhof-Kam, 'Zo staat de provincie in de startblokken om het Museum Kamgebouw, dat eigendom is van de provincie, te laten aanpassen en restaureren.' Zelf gaat de gemeente het archeologisch depot aan de Nieuwe Dukenburgseweg voor 1,3 miljoen euro opknappen. In dit depot liggen de archeologische collecties van de provincie en van Nijmegen.

Toekomstbestendig museum

Het Valkhof maakt nu op verzoek van de gemeente Nijmegen en de provincie een masterplan waarin staat hoe het museum toekomstbestendig moet worden en hoeveel geld daarvoor nodig is van gemeente en provincie. Dat plan moet in het voorjaar van 2019 klaar zijn.