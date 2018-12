Ontdek Sven Ratzke, een wereldster uit Nijmegen

Hij staat aan de wereldtop in zijn genre, maar in Gelderland is hij wat minder bekend: artiest Sven Ratzke. Esther gaat met hem op stap in de stad waar hij opgroeide, Nijmegen.

Sven Ratzke zit in 2018 negentien jaar in het vak en dat viert hij met een jubileumvoorstelling: It's Wunderbar, waarmee hij in december door Nederland toert. Op 21 december is hij te zien in de Stadsschouwburg in Nijmegen en op 29 december in het Stadstheater in Arnhem. Kijk voor Svens hele speellijst hier.