Hoera het is weekend! Dit zijn de leukste tips

WESTERVOORT - Ook dit weekend is er natuurlijk weer genoeg leuks te doen in de provincie. Heb jij nog geen idee wat je gaat doen? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips weer voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Dickens in Garderen

In Garderen kun je dit weekend naar de Winterfair in Dickensstijl. De Beeldentuin is omgetoverd tot een prachtig en sprookjesachtig decor waarin je teruggaat naar het Engeland van 1850. Laat je verrassen door allerlei personages uit de boeken van Charles Dickens en luister naar de diverse koren.

Paardensport bij Jumping de Achterhoek

In Vragender kun je dit weekend genieten van paardensport bij Jumping de Achterhoek. Voor de vijfde keer is het dorp in de Achterhoek een bolwerk van ruiters en paardenliefhebbers. Alle dagen gaan Internationale springruiters gaan van start. Op zaterdag wordt er ook nog een speciale kindermiddag georganiseerd.

Schaatspret in Harderwijk

Wil je nog meer in winterse sferen komen dan kun je vanaf dit weekend ook weer naar Harderwijk op IJS. Midden in het centrum is een ijsbaan aangelegd. Voor iets lekkers kan je terecht in het speciale paviljoen. Elke vrijdagavond is er een disco avond voor kinderen. De ijsbaan is open tot en met 5 januari.

Pepernoten en marsepein!

Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in ons land. Dat betekent dat onze uitagenda weer vol staat met leuke Sint-uitjes. Op veel plekken in Gelderland kun je de goedheiligman in het echt bewonderen. Maar ook kun je zien waar zijn Pieten slapen en waar de cadeaus liggen opgeborgen. Eén van die plekken is 't Pietenhuis in Harderwijk.

De Sint heeft het er maar druk mee, want hij gaat deze dagen ook nog langs de verschillende theaters in onze provincie. In Orpheus in Apeldoorn gaan de tekenfilmfiguurtjes Woezel en Pip op zoek naar Rommelpiet en bij de Lindenberg in Nijmegen is er een Pepernotencircus dit weekend.

Internationale toppers bij hardloopwedstrijd

Duizenden hardlopers doen zondag mee aan de Montferland Run in 's-Heerenberg. De internationale 15 kilometerwedstrijd gaat om 12.00 uur van start en wordt gelopen door zowel ervaren als onervaren hardlopers. Kun je er nu niet bij zijn, niet getreurd. Want Omroep Gelderland zendt de wedstrijd live uit.