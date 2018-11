Barneveld laat omstreden grond voor woningbouw onderzoeken

BARNEVELD - De gemeente Barneveld wil precies weten waar de omstreden partij grond van afvalverwerker Vink terecht is gekomen. Daarvoor worden twee grote ingenieursbureau's ingeschakeld.

De partij grond zou vervuild kunnen zijn met styreen en DDT, zo werd eerder deze maand bekend. Een deel van de grond is gebruikt voor woningbouw in Barneveld en Voorthuizen, van het andere deel is niet bekend waarvoor het gebruikt is.

Nadat bekend werd dat er mogelijk vervuilde grond van Vink is gebruikt voor woningbouw, ontstond er onrust onder de bewoners van de bewuste huizen. In een bewonersbijeenkomst is afgesproken dat verontruste huiseigenaren in onder meer de wijken Veller en Eilanden-Oost de grond onder en rondom hun huizen kunnen laten bemonsteren.

Overigens heeft GGD Gelderland-Midden al geconstateerd. dat de grond weliswaar niet voor woningbouw gebruikt had mogen worden, maar aan de andere kant geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

'Volstrekte duidelijkheid'

In samenspraak met een klankbordgroep heeft de gemeente Barneveld nu advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning ingehuurd om vast te stellen waarvoor de partij grond van 20.000 ton precies gebruikt is. Ook gaat het bureau meten in hoeverre de grond vervuild is.

Een ander groot ingenieursbureau, Arcadis, gaat beoordelen of het onderzoek van Royal Haskoning goed is uitgevoerd. 'We proberen op die manier volstrekte duidelijkheid te krijgen over waar het zand is toegepast', zeggen wethouders De Kruijf en Van Daalen in een persbericht.

De bewoners van de huizen die op de mogelijk vervuilde grond zijn gebouwd, hebben maandag een bewonersbrief over de vervolgstappen van de gemeente gekregen.

