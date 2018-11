Vink wil onafhankelijk onderzoek naar vervuilde grond

BARNEVELD - Afvalverwerker Vink uit Barneveld wil een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond de partij vervuilde grond die is gebruikt voor woningbouw in diezelfde gemeente. Dat schrijft het bedrijf in een persbericht.

Begin november maakte het onderzoeksprogramma Zembla bekend dat Vink drie jaar geleden een partij grond heeft opgeslagen, die vervuild zou zijn met styreen en DDT. Die grond is later deels gebruikt voor woningbouw in Barneveld en Voorthuizen.

Volgens de afvalverwerker kwamen uit twee keuringen verschillende maten van vervuiling naar voren, maar bleek bij een laatste, definitieve keuring dat de grond schoon genoeg was voor de bouw van huizen.

'Onjuist'

Eind 2016 en begin vorig jaar heeft de Omgevingsdienst Rivierenland de administratie van Vink doorgelicht en geconcludeerd dat de handelwijze van Vink onjuist was en dat dat mogelijk strafrechtelijke gevolgen kan hebben.

De directie van Vink zegt nu die mening niet te delen en dat de suggestie van de Omgevingsdienst, dat de laatste herkeuring is gedaan om extra reinigingskosten te ontlopen, 'pertinent onjuist is'. Vink wil nu dat een derde, onafhankelijk partij bekijkt of er op de juiste manier met de grond is omgegaan en of dat er administratieve aanpassingen zijn gedaan door het bedrijf om de grond goedgekeurd te krijgen.

In het persbericht kondigt het bedrijf aan verdere maatregelen te nemen om fouten in de verwerking van grond te voorkomen. Daarvoor wordt extra geld uitgetrokken. Over welke maatregelen precies genomen moeten worden, wil Vink overleggen met de Omgevingsdienst.

Volksgezondheid

Het gebruik van de omstreden partij grond voor woningbouw heeft voor grote deining gezorgd in Barneveld. Bezorgde eigenaren van de bewuste huizen kunnen inmiddels de grond onder hun huis laten bemonsteren. De GGD Midden-Gelderland heeft overigens gemeld, dat de grond weliswaar vervuild is, maar geen gevaar voor de volksgezondheid vormt.

Overigens is niet alle grond van de bewuste partij van 20.000 ton gebruikt voor woningbouw. Het overige gedeelte is gebruikt op minstens 20 andere plekken, ook buiten Barneveld. Waar precies is niet bekend.

Zie ook: