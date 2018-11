Wageningen Universiteit wil wiet telen voor experiment

WAGENINGEN - Wageningen University & Research (WUR) wil meedoen aan het experiment 'gesloten coffeeshopketen' dat in 2019 van start moet gaan. Dat heeft teamleider plantkunde Eric Poot van de WUR tegen actualiteitenprogramma EenVandaag gezegd.

Met het experiment 'gesloten coffeeshopketen' wil de rijksoverheid onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan de coffeeshops geleverd kan worden, zonder dat dit verboden is. Nu wordt recreatief wietgebruik nog gedoogd, maar is de teelt en aanlevering bij de coffeeshops - de bekende achterdeur - eigenlijk verboden. Dat zorgt ervoor dat de illegale teelt grotendeels in handen is van criminele organisaties.

Volgens Poot van de WUR zou het goed zijn als de universiteit bij het experiment met legale wietteelt betrokken wordt. 'Ik denk ook dat het verstandig is om onderzoeksinstellingen als de onze bij het experiment te betrekken, omdat wij de teelt op een hoger plan kunnen krijgen: duurzamer, veiliger en gezonder.'

Geheime onderzoekslocatie

Dat de WUR interesse heeft in het wietexperiment is niet verwonderlijk. De universiteit doet al twee jaar onderzoek naar het telen van wiet in opdracht van een ontwikkelaar en producent van ledverlichtingsconcepten. Daarmee hebben ze veel wetenschappelijke kennis van de plant opgebouwd. Het onderzoek vindt plaats in een kas op een geheime locatie.

Het experiment 'gesloten coffeeshopketen' zal plaatsvinden bij een tiental gemeenten, die nog moeten worden geselecteerd. Of en wanneer het wietexperiment van start gaat, is nog onduidelijk.

Afgelopen week zeiden verschillende gemeenten dat ze niet van plan zijn mee te doen. Ze vinden de plannen van het kabinet te beperkt van opzet en zijn bang dat de straathandel toeneemt. Ook veel coffeeshops zien de proef met legale hennepteelt niet zitten.