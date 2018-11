'Wie is de volgende?' Ondernemers ongerust na vrachtwagenbranden in Nijmegen

'Ik heb geen vijanden', zegt eigenaar Frank Daniëls van Daniëls Trucks. 'Je weet gewoon niet waar je het zoeken moet.' Ook de overbuurman Tonny Doelman van PR Trucks tast in het duister. 'Ik heb er slapeloze nachten van.'

Camerabeelden

Op camerabeelden is te zien dat de brand zondagavond werd aangestoken door twee mannen op een scooter. Een van hen loopt met een jerrycan naar het hek waar hij vervolgens overheen klimt. De man gooit een ruit in en steekt een vrachtwagen in brand. Waarschijnlijk raakt hij daarbij gewond aan zijn hand.

Koelbloedig

Dat het allemaal zo goed gepland lijkt, maakt de ondernemers aan de Hogelandseweg nerveus. Daniëls: 'Met deze mannen moet je geen ruzie krijgen. Ze zijn koelbloedig, niet nerveus. Iedereen hier vraagt zich af: wie is de volgende?'

De brand zondagavond was ook niet de eerste bij Daniëls Trucks. Volgens de eigenaar is er eerder al geprobeerd om het kantoor in brand te steken, maar mislukte dat. Van de twee vrachtwagens is niet veel meer over. Daniëls kan het nog nauwelijks bevatten. 'Het doet heel veel met me. Het ergste is dat je niet weet waar je het zoeken moet. Ik ben een hardwerkende man en ik snap niet waarom iemand dit doet. Ik sta versteld, het doet heel veel pijn.'

