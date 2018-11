Flyers, buttons en een petitie voor behoud bibliotheek Warnsveld

WARNSVELD - De dorpsraad van Warnsveld gaat actievoeren om de bibliotheek voor het dorp te behouden. Vanwege bezuinigingen van de gemeente Zutphen moet de bibliotheek in buurthuis het Warnshuus vanaf 1 januari de deuren sluiten.

De dorpsraad kwam maandagmiddag met zo'n twintig man bij elkaar om acties te bedenken.

'De bibliotheek hoort bij het Warnshuus, je kan het er niet uit halen,' zegt Heleen Buijs, voorzitter van de dorpsraad. 'Als de bibliotheek weggaat, dan gaat het buurthuis ook en dan is er helemaal niets meer aan deze kant van de Den Elterweg.' De bibliotheek is de grootste huurder van het dorpshuis. 'Waar moeten ze dan hun geld vandaan halen? Je hebt er niet zomaar een andere ondernemer voor terug.'

'Ze laten al die mensen stikken'

Een nieuwe ondernemer is volgens Buijs ook niet wenselijk. 'De bibliotheek is er niet alleen voor de mensen in Warnsveld maar ook voor de inwoners van De Leesten. Ouderen zeggen nu al hun lidmaatschap op omdat ze slecht ter been zijn en het niet zien zitten om naar Zutphen te moeten voor hun boeken.'

Het dorpshuis is volgens de voorzitter van de dorpsraad een ontmoetingsplek. 'De gemeente zegt naast de burger te staan maar dat doen ze niet. Ze laten al die mensen stikken.' En dus zet de dorpsraad alles op alles om de bibliotheek te behouden. 'We zijn bezig om flyers en buttons te maken. Er komt een petitie te hangen in het Warnshuus en we gaan scholen benaderen.'

Zie ook: