Eigenaren modelbouwwinkel verdacht van witwassen

KLARENBEEK - De twee eigenaren van een modelbouwwinkel in Klarenbeek worden verdacht van witwassen. De man (45) en vrouw (52) uit de gemeente Voorst werden vorige week aangehouden en na verhoor vrijgelaten.

Bij een politie-inval afgelopen donderdag zijn onder meer modelvliegtuigen in beslag genomen. Op Facebook laten de eigenaren weten dat ze meteen stoppen met de zaak.

Ze schrijven dat er een 'preventieve' inval is geweest 'op basis van vermeend verkeerd startkapitaal'. En ook: 'Een doorstart of herstart is voor ons fysiek en psychisch onmogelijk geworden. Het pand is leeg en wij voorlopig uit het veld geslagen door zoveel bruut geweld tegen ons op basis van aannames.' Op de Facebookpagina wordt door veel klanten teleurgesteld gereageerd.

De politie had de twee al langer in het vizier, omdat ze grote sommen contant geld uitgaven waarvan niet duidelijk was waar het vandaan kwam. In juni werden bij een doorzoeking al een camper, geld en administratie in beslag genomen.