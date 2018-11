Nog twee aanhoudingen in groot witwasonderzoek

DUIVEN - De politie heeft in een groot witwasonderzoek een 41-jarige vrouw uit Duiven aangehouden. Ook werd een 49-jarige vrouw uit Amstelveen opgepakt. Daarmee komt het aantal arrestaties op zes.

Eerder deze maand werden er al vier mensen uit Gelderland aangehouden in dit onderzoek. Toen legde de politie ook beslag op achttien exclusieve auto's en oldtimers, twee chalets en een Duits hotel.

Geen loterij gewonnen

De zaak kwam aan het rollen omdat het meerdere mensen opviel dat een man uit Velp dure bezittingen had, zonder dat hij werk had of een loterij had gewonnen. De recherche begon daarom met de financiële recherche een onderzoek naar de man en zijn bezittingen.

De politie denkt dat de Velpenaar gebruikmaakte van zogenoemde katvangers. Een katvanger is iemand die één of meer voertuigen of bedrijven op zijn naam heeft staan, terwijl hij niet de eigenaar of houder is.

De politie sluit niet uit dat er de komende tijd nog meer mensen aangehouden worden.

Zie ook: Werkloze man hoofdverdachte in groot witwasonderzoek