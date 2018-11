Mysterieuze verdwijning van katten in Nijmegen

NIJMEGEN - Onrust in de Nijmeegse wijk Hillekensacker. De afgelopen maanden zijn daar zeker vijf katten verdwenen. De bewoners zijn ongerust en houden hun huisdieren uit voorzorg binnen.

Eén van de gedupeerde kattenbaasjes is Patricia Verkerk. Zij raakte begin oktober twee katten kwijt. Eerst kwam haar kat Charlie niet thuis. Maar omdat het dier nogal een buitendier is, was er niet direct paniek.

(tekst gaat verder onder de foto's)

Kat Charlie, foto: Patricia Verkerk

Toen ook kat Angel verdween, begon de familie zich ernstig zorgen te maken. Patricia ondernam onmiddellijk actie. Ze maakte afdrukken van foto’s van haar katten en hing die op aan bomen en lantaarnpalen. Ook maakte ze bij elke instantie die zich met dieren bezighoudt melding van de verdwijning van haar huisdieren.

Kat Angel, foto: Patricia Verkerk

Zeker vijf meldingen

Volgens Susan Huurman, van de organisatie Dier Kwijt, zijn er al meer katten in de wijk Hillekensacker vermist. Ze heeft al vijf meldingen binnengekregen over dieren die al weken niet meer thuis zijn geweest. En na een flyeractie kwamen er nog een paar bij.

De meeste katten die vermist zijn, hebben een chip met informatie. Als een dier verongelukt, kan de eigenaar vrij snel op de hoogte worden gebracht. Maar dat is nog niet gebeurd. Dier Kwijt denkt dan ook niet dat de dieren in het verkeer zijn omgekomen.

Waar ze wel zijn gebleven is voor iedereen een raadsel. Een raadsel dat de verdrietige eigenaars elke dag bezighoudt. 'Mijn kinderen zijn er overstuur van en mijn man misschien nog wel meer', zegt Patricia Verkerk. 'We hebben nog twee katten en die houden we nu angstvallig binnen.'

'Het hoeft geen kattenhater te zijn'

Dat is ook het advies van Susan Huurman van Dier Kwijt. 'Hou je dieren in de gaten’, zegt ze. 'En hou ook in de gaten of mensen vreemd gedrag vertonen.' Volgens Huurman is het niet de bedoeling dat buurtgenoten elkaar wantrouwig gaan bekijken want over het lot van de verdwenen katten houdt ze alle opties open. Het hoeft volgens haar echt niet om een kattenhater te gaan. 'Ze kunnen natuurlijk ook bij iemand binnen zitten. Iemand die misschien goed voor ze zorgt.’

Patricia Verkerk hoopt dat het dat laatste is en dat iemand binnenkort Charlie en Angel weer thuis aflevert.