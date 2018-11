VIDEO: Brandstichting vrachtwagens Nijmegen gefilmd door bewakingscamera's

Op camerabeelden is te zien dat de brand zondagavond werd aangestoken door twee mannen op een scooter. Een van de twee loopt met een jerrycan naar het hek waar hij vervolgens overheen klimt. De man gooit een ruit in en steekt een vrachtwagen in brand. Waarschijnlijk raakt hij daarbij gewond aan zijn hand.

'Het doet heel veel pijn'

Van de twee vrachtwagens is niet veel meer over. Eigenaar Frank Daniëls van Daniels-Trucks kan het nog nauwelijks bevatten. 'Het doet heel veel met me. Het ergste is dat je niet weet waar je het zoeken moet. Ik ben een hardwerkende man en ik snap niet waarom iemand dit doet. Ik sta versteld, het doet heel veel pijn.'

Dit zijn bewakingsbeelden van de brandstichting (tekst gaat verder onder de video)

Meerdere branden

De brand van zondagavond is niet de eerste op het industrieterrein. 'Ze hebben ook geprobeerd ons kantoor in brand te steken maar dat is niet gelukt,' vertelt Daniëls. 'Daarom had ik mijn spullen opgeslagen in een van de trucks die nu afgebrand is. De hele inventaris van binnen is weg, het is een ramp.'

Bij Tonny Doeleman van PR Trucks gingen eerder deze maand zeven trucks in vlammen op. 'Ik weet echt niet waarom dit gebeurt, ik heb geen vijanden. We gissen allemaal en we zijn bang. Wie is de volgende?'

De politie roept getuigen op zich te melden.

Luister hier naar verslaggever Jeroen Mäkel in gesprek met Daniëls en Doeleman:

