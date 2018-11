Nijmegenaren willen Colombia aan het fietsen krijgen

NIJMEGEN - Twee Nijmeegse fietsexperts vertrekken deze dinsdag samen met onder meer premier Rutte naar Colombia voor een handelsmissie. Ze delen daar hun kennis over fietsen en de infrastructuur daaromheen. Een van hen is Joppe van Stiphout.

Als Van Stiphout het schuurtje van zijn woning in Lent opent, valt direct op dat we hier te maken hebben met een fietsfanaat. De prachtigste exemplaren zijn aanwezig. 'En natuurlijk een goede fietskar zodat we er ook met onze kinderen op uit kunnen.'

Oplossing voor fileprobleem

Van Stiphout is één van de initiatiefnemers van het Dutch Bicyle Centre in de Honigfabriek, waar zestien fietsbedrijven hun kennis gebundeld hebben. In Colombia gaat hij zijn kennis over fietsen en alles dat daarmee te maken heeft delen. Want volgens hem is dat dé oplossing voor het Zuid Amerikaanse land dat nu geteisterd wordt door files.

In het land met 50 miljoen inwoners wordt al veel gefietst. 'Maar de files zijn er nog steeds eindeloos' zo betoogt Van Stiphout. 'In Bogota staat het dagelijks urenlang vast in het autoverkeer. Ze beseffen daar ook dat ze dat alleen kunnen oplossen door naar andere oplossingen te kijken zoals fietsen en ze vragen ons om advies hoe ze dat moeten aanpakken.'

Fietsbrug in plaats van een stoplicht

Dat de handelsdelegatie juist bij Joppe van Stiphout en mede-initiatiefnemer Jos Sluijsmans terecht kwamen is geen toeval. 'Er komt al regelmatig internationaal bezoek naar Nijmegen om te kijken hoe wij hier de fietsinfrastructuur hebben ingericht met snelfietspaden zoals de Snelbinder.'

Van Stiphout zal onder meer uitleggen dat het aanleggen van goede fietsinfrastructuur niet zo ingewikkeld en duur hoeft te zijn. 'Je kan ervoor kiezen om een fietsbruggetje aan te leggen in plaats van een stoplicht. Een stoplicht wordt sowieso al gecalculeerd bij het aanleggen van wegen.'

Condooms met een helmpje

Fietsen hoeft Van Stiphout niet direct te verkopen in Colombia, ondanks het feit dat het om een handelsmissie gaat. Maar voor zijn andere bedrijf dat allerlei gadgets rondom fietsen verkoopt, zoekt hij nog wel een afzetmarkt in Zuid Amerika. 'Je moet je voorstellen dat je alles in het thema fietsen kan maken. Dus broodplanken met fietsen erop, balpennen, koffiemokken en zelfs condooms.' Op laatst genoemde artikel staan vier fietshelmen afgebeeld met de tekst: always wear protection.'

'Daar is fietsen meer een lifestyle'

Juist in Zuid-Amerika zouden dat soort gadgets best eens goed kunnen aanslaan. 'In Nederland is fietsen heel gewoon, iedereen fietst. Maar in het buitenland is het veel meer een lifestyle. En bij een lifestyle passen gadgets. Mensen zijn heel erg trots dat ze op de fiets komen naar het werk en willen dat laten zien door middel van een fietssleutelhanger, een T-shirt en dat soort dingen.'

De handelsmissie naar Colombia duurt een week.