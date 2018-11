Waterschap over breuk bij Berkel: normaal kan zo'n leiding tientallen jaren mee

De persleiding is eigendom van het waterschap maar wordt gebruikt door de fabriek van FrieslandCampina in Lochem. Bij de aanleg van de leiding was er rekening mee gehouden met er afvalwater dat door de leiding zou stromen. 'De leiding is gemaakt van kunststof met een speciale coating,' vertelt Jan Polman van Waterschap Rijn en IJssel. 'Die coating is er om te voorkomen dat de buis wordt aangetast door het afvalwater.'

Waterschap voelt zich verantwoordelijk

Het waterschap is benieuwd naar de oorzaak van de breuk. Daarvoor is onderzoek nodig. Dan zal ook duidelijk worden wie verantwoordelijk is voor de breuk. 'De leiding is van ons en we voelen ons verantwoordelijk, tenzij er aan te wijzen is wie de veroorzaker is,' vertelt Polman. 'Het kan aan het materiaal hebben gelegen, er kan iets misgegaan zijn in de aanleg of het kan door de droogte komen. We hopen een antwoord te vinden.'

In de tussentijd wordt de bodem en de oever van de Berkel over een lengte van 1400 meter schoongemaakt. De afvalstoffen in het water zorgt ervoor dat de zuurstof uit het water werd getrokken, waardoor duizenden vissen stierven.

Bekijk de reportage over de schoonmaak (tekst gaat verder onder de video):

Laag slib

'Er heeft zich een laag slib van vijf tot tien centimeter afgezet en dat gaan we weghalen zodat de Berkel weer een gezond watersysteem wordt,' zegt Polman. De schoonmaakoperatie duurt waarschijnlijk twee weken.

Zie ook: