'Loverboy' van Hoenderloo Groep blijft vastzitten

ARNHEM - Voormalig groepsleider Kacem B. van de Hoenderloo Groep in Apeldoorn mag het vervolg van zijn proces naar vermeende loverboypraktijken bij de zorginstelling niet in vrijheid afwachten. De rechtbank in Arnhem wees maandagmiddag een verzoek van B. af.

De 33-jarige B. wordt verdacht van het gedwongen in de prostitutie brengen en uitbuiten van drie jonge en kwetsbare vrouwen. Ook wil het OM de Apeldoorner vervolgen voor uitkeringsfraude en witwaspraktijken. B. leerde in 2014 zeker één van de dames via de instelling kennen.

Zijn advocaat, Sidney Smeets, kan zich niet vinden in de beslissing van de rechter om de voorlopige hechtenis aan te houden. 'Behalve de aangiftes van de twee dames, die elkaar kennen en nog steeds in de prostitutie werkzaam zijn, is er geen enkele onderbouwing in het dossier te vinden dat het ook echt is gebeurd', stelt Smeets.

De aangifte van de derde vrouw wordt pas later behandeld en speelde geen rol in de beslissing van de rechter om de man vast te houden.

Kritiek op politieverhoren

Smeets uitte tijdens de pro-formazitting stevige kritiek op de verhoren van de politie. Volgens de raadsman heeft de politie het oordeel al klaar en wordt er niet naar de verklaring van B. geluisterd.

De verdachte ontkende daarop de gedwongen prostitutie en uitbuiting. Volgens hem was er alleen sprake van ongedwongen en legale prostitutie na zijn vertrek bij de instelling.

Op 21 januari wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

Zie ook: Vermeende loverboypraktijken bij zorginstelling Hoenderloo, PvdA gaat Kamervragen stellen