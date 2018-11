Ondernemers Liemers willen snel oplossing fileprobleem: 'Dit kost elke dag bakken met geld'

DUIVEN - Ondernemers in de Liemers willen zo snel mogelijk maatregelen om de filedruk rondom het Velperbroekcircuit en de A12 te verminderen. Ze willen daarover in gesprek met de provincie. De ondernemers wachten al jaren met smart op doortrekking van de A15 en verbreding van de A12, maar de plannen staan opnieuw op losse schroeven.

Ondernemersvereniging Lindus heeft een brief gestuurd naar de provincie. Lindus wil graag in gesprek met de provincie over de toenemende fileproblemen. Sinds de economie weer aantrekt, neemt de drukte rondom Arnhem richting de grens ook flink toe.

Vooral transportbedrijven -zoals Visser in Duiven- hebben er veel last van. 'We hebben 90 vrachtwagens, iedere dag staat elke chauffeur gemiddeld een half uur in de file, dat kost ons ruim 6,5 ton per jaar', zegt directeur Marcel Visser. Het is frustrerend voor de ondernemers dat de doortrekking van de A15 elke keer wordt uitgesteld.

'De nood is hoog'

'Eerst was het 2015, toen 2019, toen 2022 en nu zeggen ze al 2024', zegt voorzitter Henk Dekker van ondernemersvereniging Lindus, waar ongeveer 250 bedrijven in de regio bij zijn aangesloten. Hij wil daarom dringend andere oplossingen. 'Het is fijn dat het goed gaat met de economie, maar dat heeft ook tot gevolg dat het drukker wordt op de weg. We moeten nu iets doen, anders komen we in de problemen.'

Dekker doet een oproep aan de provincie: 'We hopen dat ze zien dat ook de Liemers en de Achterhoek belangrijk zijn. We hebben hier prachtige bedrijventerreinen, er is ruimte en een goede ligging ten opzichte van het buitenland. Maar als de filedruk niet afneemt, ben ik bang dat bedrijven zich hier niet zo snel willen vestigen.'

Openbaar vervoer en spits mijden

Ook de chauffeurs zelf hopen op maatregelen: 'Het werk is leuk, maar door de files is het wel een stuk minder', zegt Geffrey Lemaire van transportbedrijf Visser. 'Het kost niet alleen veel geld, maar geeft ook extra druk, omdat de klanten wachten, en privé is het niet fijn omdat je bijna altijd later thuis bent.'

Lindus pleit voor beter openbaar vervoer, ook op bedrijventerreinen en voor bijvoorbeeld het stimuleren van het vermijden van de spits. 'We willen daar graag over in gesprek met de provincie, maar vooralsnog hebben we alleen een ontvangstbevestiging gekregen en nog geen concrete afspraak.'