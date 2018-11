Advocaat vrijgelaten terreurverdachte: 'Hij heeft er niks mee te maken'

De 18-jarige Amir B. uit Arnhem zit niet langer in de cel. Hij wordt met zes anderen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag, maar omdat er geen nieuw bewijs naar boven is gekomen besloot de officier van justitie om hem vrij te laten. B. blijft wel verdachte. De vrijlating verbaast advocaat André Seebregts niet.

'Er was in deze zaak vanaf het begin al heel weinig bewijs tegen hem,' zegt hij op Radio Gelderland. 'Als het geen terrorismezaak was geweest, was hij denk ik al eerder vrijgelaten. Zijn rol is nihil.'

De andere zes blijven nog vastzitten, in ieder geval tot de pro-formazitting op 10 januari. De verdachten werden eind september aangehouden.

'De officier van justitie merkt hem formeel nog aan als verdachte omdat je nooit weet hoe zo'n onderzoek loopt', zegt Seebregts. 'Maar het moet wel gek lopen wil hij hier ooit nog iets van horen. Hij heeft er volstrekt niets mee te maken.'

Telefonisch contact

De Arnhemmer werd volgens Seebregts aangehouden omdat hij 'wat telefonische contacten' had met een aantal andere verdachten. 'Men wilde voor alle zekerheid uitzoeken hoe het zat. Als de verdenking zo ernstig is dan ligt de lat om aan te houden heel, heel laag.'

Hij heeft inmiddels ook met B. zelf gesproken. 'Hij is erg blij dat hij op vrije voeten komt. Hij en zijn familie zijn nogal geschrokken van wat er gebeurd is.'

Luister hier het gesprek met advocaat André Seebregts:

De impact van zo'n aanhouding is groot, vertelt Seebregts. 'Iedereen uit je omgeving denkt dat je erbij betrokken bent. Dat is nogal wat. Ik begrijp wel dat je bij een verdenking van een terroristische aanslag als Openbaar Ministerie het zekere voor het onzekere neemt, maar het richt wel heel veel schade aan.'

Schadevergoeding

De politie is nog bezig met onderzoek naar de zeven terreurverdachten. Als dat klaar is, gaat het naar het Openbaar Ministerie. Dat bepaalt of de mannen worden vervolgd.

Als Amir B. niet wordt vervolgd, komt er zeker een verzoek om schadevergoeding, zegt Seebregts. 'Voor het feit dat hij ten onrechte heeft vastgezeten en dat hij ongenuanceerd in de pers is gekomen terwijl er de hele tijd zo weinig bewijs was.'

Zie ook: 18-jarige terreurverdachte uit Arnhem vrijgelaten