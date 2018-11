Twee neusberen overleden in Apenheul

APELDOORN - In Apenheul in Apeldoorn zijn twee neusberen overleden. Rico en Nokia waren beiden hoogbejaard.

Sinds een half jaar ging de gezondheid van de dieren hard achteruit. In overleg met de dierenarts is daarom besloten om beide dieren in te laten slapen.

In 2004 kwamen de twee neusberen naar Apenheul. Hoe oud ze precies waren, was niet bekend. In het wild worden neusberen vaak niet ouder dan 10 jaar.

Niet de eerste keer dit jaar

Het overlijden van de neusberen is opnieuw een tegenslag voor het dierenpark. In oktober overleden ook al twee orang-oetans. Volgens Apenheul hoort dit er allemaal bij. 'Soms zit het mee en soms zit het tegen. Begin dit jaar hadden we juist nog een babyboom bij de ringstaartmaki's', aldus woordvoerder Marlous ten Berge.

Zie ook: