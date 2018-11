Kamerleden willen actie na onderzoek Arnhemse radicaliseringsaanpak

ARNHEM - Het kabinet moet ingrijpen. Dat zeggen Tweede Kamerleden na het onderzoek van Omroep Gelderland naar de Arnhemse aanpak van jihadistische radicalisering.

Geschreven door Maarten Dallinga en Jenda Terpstra

'Om radicalisering serieus tegen te gaan, moeten gemeenten het geld dat zij krijgen vanuit de landelijke overheid gebruiken voor een aanpak die echt werkt', zegt VVD-Kamerlid Bente Becker. 'Maar helaas krijg ik te vaak signalen, ook vanuit andere delen van het land, dat gemeenten dit niet goed weten.'

Zorg dat gemeenten weten wat ze moeten doen. VVD-Kamerlid Bente Becker

Becker wil daarom dat het kabinet ‘meer landelijke regie’ gaat nemen. Zo stelt het Kamerlid van coalitiepartij VVD in reactie op onderzoek van Omroep Gelderland, waaruit het beeld ontstaat dat er van alles mis is met de Arnhemse radicaliseringsaanpak. De Tweede Kamer nam in juli al een motie van Becker aan voor meer landelijke sturing. 'Zorg dat gemeenten weten wat ze moeten doen, en zich verantwoorden over het geld en de resultaten.'

Onderzoek Omroep Gelderland Het lijkt erop dat de gemeente Arnhem met haar aanpak van jihadistische radicalisering veel minder 'in de haarvaten' van de samenleving zit dan burgemeester Ahmed Marcouch (PvdA) doet voorkomen. Uit ongeveer 25 gesprekken met betrokkenen komt het beeld naar voren dat de 'oren en ogen' van de stad onvoldoende bij de aanpak worden betrokken. De nadruk zou daarnaast vooral liggen op het direct voorkomen van aanslagen. Radicalisering vóór zijn heeft volgens betrokkenen veel minder prioriteit.

'Zorgen heel serieus nemen'

'Jullie onderzoek is een noodkreet en een roep om aandacht van mensen die nauw betrokken zijn bij de buurt waar ze wonen of werken', aldus SP-Kamerlid Ronald van Raak. 'Die zorgen moeten we heel serieus nemen. Geweld en aanslagen voorkom je door extremisten aan te pakken, maar vooral door radicalisering te voorkomen.'

Jullie onderzoek is een roep om aandacht van mensen die nauw betrokken zijn bij hun buurt. SP-Kamerlid Ronald van Raak

De Arnhemse SP en D66 willen met Marcouch in debat over de radicaliseringsaanpak. 'Maar hier moeten we ook landelijk mee aan de slag', zegt Van Raak. Zodra de discussie in de Arnhemse raad is geweest, 'zal ik een debat in de Tweede Kamer aanvragen'.

'Overal in het land worden projecten gestart voor deradicalisering, vaak door allerlei dure consultants. Maar die programma's moeten aansluiten bij de kennis en de kunde die al in de buurten aanwezig is', vindt Van Raak. 'Ook moeten we veel meer investeren in buurt- en jongerenwerk en de GGZ. Leraren en ouders, buurtgenoten en familie moeten meldingen kunnen doen bij mensen die ze kennen en die ze vertrouwen.'

Juiste man?

De PVV wil komende woensdag D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) confronteren met het onderzoek van Omroep Gelderland. Dan wordt de begroting van Koolmees' ministerie behandeld. SZW verstrekte de afgelopen jaren versterkingsgelden aan Arnhem voor de aanpak van jihadistische radicalisering, samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

'Ik zal aan minister Koolmees vragen of hij vindt dat Marcouch wel/niet de juiste man op de juiste plaats is', zegt PVV-Kamerlid Machiel de Graaf. 'Wat ons betreft is Marcouch dat niet.'

Reacties en tips: mail naar onderzoeksjournalisten Maarten Dallinga (mdallinga@gld.nl) en Jenda Terpstra (jterpstra@gld.nl). Of reageer volledig anoniem via de app Treema (ID: DWDHH442).

