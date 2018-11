Deel dit artikel:













Phil Collins in juni naar Goffertpark Foto: EPA

NIJMEGEN - De Britse zanger Phil Collins treedt donderdag 20 juni op in het Goffertpark in Nijmegen. Het gaat om een concert in het kader van zijn Still Not Dead Yet Live Tour.

De 67-jarige Collins was vooral populair in de jaren tachtig. Hij scoorde hits als Easy Lover (met Philip Baley), A Groovy Kind of Love, In The Air Tonight en Another Day in Paradise. Collins begon als drummer bij Genesis. De kaartverkoop begint vrijdag om 10.00 uur. Het goedkoopste kaartje kost 88,48 euro. 💬 WhatsApp ons!

