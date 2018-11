Grote schoonmaakoperatie Berkel begonnen

LOCHEM - Het waterschap Rijn en IJssel is maandag begonnen met een grote schoonmaakbeurt van de Berkel. Begin deze maand raakte de rivier vervuild doordat afvalwater van zuivelfabriek FrieslandCampina in het water stroomde door een breuk in een persleiding. Duizenden vissen bezweken.

Bij de stuw Hoge Weide in Lochem is het vervuilde water opgevangen om verdere verspreiding te voorkomen. De bodem en oever worden schoongemaakt met een speciale zuiger. Dat gebeurt over een lengte van 1400 meter met een grote baggerboot.

Zuurstof uit water

'Hier heeft zich een laagje slib van 5 à 10 centimeter met heel veel eiwitten afgezet en dat trekt veel zuurstof uit het water', legt Jan Polman van het waterschap uit. 'De rest van de Berkel is alweer gezond, maar hier moeten we de natuur een handje helpen.' De schoonmaakoperatie duurt waarschijnlijk twee weken. 'Volgend voorjaar hebben we weer een heel mooie Berkel.'

De leiding ligt er pas sinds 2013. Het is volgens Polman bijzonder dat er dan al een breuk is. 'We zijn heel benieuwd naar de oorzaak. Hoe kan zo'n jonge leiding nu al problemen geven?' Het waterschap is eigenaar van de leiding. 'We hebben dan ook alles uit de kast getrokken om de schade aan het milieu te minimaliseren.'

Jan Polman van het waterschap in gesprek met verslaggever Vera Eisink (de tekst loopt door onder de audio:

Beter één beheersbare lozing dan vele ongecontroleerde

FrieslandCampina ging door met het verwerken van melk, vervuild afvalwater bleef daardoor in de Berkel stromen. Dat is in overleg met het bedrijf gebeurt.

Polman: 'Liever één goed beheersbare lozing dan enkele duizenden ongecontroleerde lozingen. De boeren moeten uiteindelijk wel van hun melk af. Als een melktank vol zou zijn en die zou niet meer opgehaald worden omdat de fabriek stilligt, dan krijg je misschien wel allerlei kleine lozingen in het hele buitengebied.

