Ted van de Pavert miste mes tussen de tanden bij De Graafschap

UTRECHT - Ted van de Pavert had een duidelijke analyse van de 5-0 nederlaag die De Graafschap leed in Utrecht.

"We hebben het vandaag vooral de eerste helft laten liggen. We hebben er helemaal niks van gebakken. En dan ga er hier flink van af. Als je ziet hoe wij de eerste helft spelen, dan straalt het helemaal niks uit en ziet het er niet uit alsof we er alles aan doen om die punten te sprokkelen. Je ziet twijfel en angst in de ploeg en geen duelkracht. We moeten echt meer met het mes tussen de tanden spelen, willen we nog punten sprokkelen."

De verdediger speelde voor het eerst in drie maanden weer eens de volle negentig minuten. "Dat is ook het enige positieve inderdaad. Verder was het een hele teleurstellende middag. Volgende week tegen PEC. Ze draaien ook niet in Zwolle, dus voor ons een mogelijkheid om punten te halen. Maar dan zal er wel wat moeten veranderen ten opzichte van vandaag."