Ødegaard smaakmaker bij Vitesse: 'We laten onze kwaliteiten zien'

De huurling van Real Madrid scoorde zelf niet tegen de Tilburgers, maar was altijd aanspeelbaar en continu dreigend en gevaarlijk. 'Ik was bij alle goals betrokken vanmiddag', sprak Ødegaard na de dik verdiende 3-0 overwinning van Vitesse. 'Misschien was het inderdaad wel mijn beste wedstrijd van het seizoen, ik denk het inderdaad', glimlachte de technicus.

Tekst gaat verder na de video:

Trainer Slutskiy sprak ook van een sterk Vitesse in Brabant. Hij ging ook in de klasse van Ødegaard maar legt totaal geen druk op één van zijn beste spelers. 'Martin is nog jong. Hij mag ook foutjes maken. Dat is geen probleem en hoort erbij. Vandaag speelde hij goed en was hij overal te vinden.'

Vitesse controleert

Vitesse voetbalde tegen het matige Willem II rustig en makkelijk. De thuisploeg mocht het spel maken en zette bij balverlies direct druk, maar Vitesse voetbalde daar makkelijk onderuit. 'Ik denk dat hij de controle hadden vanaf het begin', reageerde Ødegaard tevreden. 'Vooral in de eerste helft speelden we een sterke wedstrijd en maken we goede goals.'

Elleboog Thelander

Na rust kabbelde het duel een beetje voort en kwam Vitesse zelden in de problemen. Pas in de slotfase maakte Sol nog 3-1 uit een penalty na inmenging van de videoscheidsrechter. Thelander gebruikte zijn elleboog op de rand van het strafschopgebied, maar kreeg slechts geel van Björn Kuipers. 'Het was wat chaotisch op het eind', erkende Ødegaard ook. 'Maar we winnen verdiend. Dit was een belangrijke wedstrijd.'

Zonder en met bal

Ødegaard wordt met de week beter. 'Ik wil gewoon proberen iedere wedstrijd beter te worden en dominant te zijn op de helft van de tegenstander. Maar ik bekijk het altijd vanuit het team. We hebben zonder en met bal goed gespeeld vandaag en ook hard gewerkt. Onze kwaliteiten hebben we wel laten zien. Hopelijk blijft dat zo doorgaan en gaan we nu een serie neerzetten.'