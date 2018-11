Deel dit artikel:













Betaald parkeren verdeelt Arnhemse wijken

ARNHEM - Betaald parkeren in woonwijken ligt gevoelig. Zo ook in de Arnhemse wijken Sint Marten en Sonsbeekkwartier. Om de parkeeroverlast aan te pakken wil de gemeente daar betaald parkeren invoeren. Voor het zover is, kunnen bewoners daar hun mening over geven.

Vooral 's avonds is het lastig om je auto te parkeren in de wijken, die tegen de binnenstad aan liggen. Er zijn te weinig parkeerplekken en ook foutparkeerders zorgen voor irritatie. Betaald parkeren leidt volgens de gemeente tot 'minder wijkvreemde parkeerders' en minder parkeerdruk. 'Geen extra parkeerplekken' De tegenstanders van het plan zijn het daarmee niet eens. Volgens wijkbewoonster Yvonne Gerlach lost het parkeerplan niets op, 'want er komen geen extra parkeerplekken bij. Dus je krijgt als bewoner dezelfde plek alleen moet je er nu voor gaan betalen. Dat is 141 euro per jaar voor een parkeervergunning zonder garantie dat je voor de deur kan parkeren.' Handhaving Voorstanders wijzen er op dat betaald parkeren handhaving mogelijk maakt. 'Elke avond staat het dubbel geparkeerd of staan auto's op plekken waar je niet mag parkeren. Maar doordat er geen handhaving is, doen mensen dat. De kans dat je bekeurd wordt, is vrij klein. Door invoeren van betaald parkeren zal structureel gehandhaafd gaan worden, waardoor je dit soort excessen ook niet meer hebt.', zegt Harry Holthuizen. Hij zit namens wijkbewoners in de gemeentelijke werkgroep parkeerplan. Stemmen Bewoners kunnen tot 3 december digitaal stemmen over het voorstel. De uitslag is geldig als tenminste 30 procent een stem heeft uitgebracht. Als betaald parkeren er niet doorheen komt, worden wel maatregelen genomen, zoals het plaatsen van bloembakken en paaltjes om foutparkeren zoveel mogelijk tegen te gaan. De uitslag wordt op 13 december bekendgemaakt.

