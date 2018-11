Opnieuw druk programma voor Sinterklaas

In Tiel arriveerde de Sint aan het begin van de middag met Pakjesboot 12 bij de Waalkade, onder begeleiding van de brandweerboot. Burgemeester Beenakker stond de goedheiligman op te wachten en mocht daarna ook een hoge hoed op.

In Laag Keppel zette de Sint voet aan wal bij de brug. Door de lage waterstand was het nog wel even spannend of het zou lukken met de boot. Voor de zekerheid stond de huifkar met paard paraat, maar dat was niet nodig. Sint en zijn Pieten brachten ook nog een bezoek aan het verzorgingstehuis in Hummelo.

In het nabijgelegen Keijenborg geen gedoe met lage waterstanden en huifkarren. Sinterklaas arriveerde daar met een speedboot. In het dorp volgde een woordje door de pastoor en daarna gingen kinderen en ouders voor het grote feest naar Dorpshuis De Horst.

In Vierhouten was het dicht jaar spannend of de man met de mijter wel zou aankomen. De beveiligers waren tot twee maal toe vergeten hem mee te nemen met de limousine. De derde poging slaagde wel en uiteindelijk kon de Sint uit volle borst worden toegezongen in het dorpshuis.

In Zwartebroek, bij Barneveld, bracht Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten een bezoek aan de plaatselijke brandweerpost.

