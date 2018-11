27.000 feestgangers mogen weer los tijdens Qlimax in GelreDome

ARNHEM - In het Arnhemse stadion GelreDome wordt vanavond het jaarlijkse hardstylefeest Qlimax gehouden. Net als andere jaren waren de 27.000 kaartjes razendsnel uitverkocht.

Het thema dit jaar is 'The Game Changer'. De line-up bestaat uit onder meer Dr. Peacock, Coone, DJ Luna en Wildstylez. De NS rijdt na afloop van Qlimax met extra treinen om de feestgangers thuis te krijgen.

Qlimax geldt samen met Hard Bass, dat februari voor het laatst in GelreDome is, als de twee grote feesten in het muziekgenre hardstyle. Hardstyle is een ruigere vorm van housemuziek.

De eerste editie van Qlimax was in 2000 in het Beursgebouw in Eindhoven. Via een aantal tussenstops werd in 2008 uitgeweken naar GelreDome, waar het sindsdien elk jaar wordt georganiseerd.

De aftermovie van vorig jaar