'Ontroerend dat Nederland het Belgenkamp in Harderwijk nog herdenkt'

Als de stemmige muziek stopt, is Magda Vereecken zichtbaar geraakt door de herdenking. Haar grootvader zat in het Belgenkamp. 'Ontroerend. Ontroerend als de muziek speelt en de kransen gelegd worden. Dat doet iets, dat Nederland dat nog altijd herdenkt. In België wordt dat verzwegen. De internering is geen gespreksonderwerp.'

Haar opa was één van de miljoen Belgen die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland vluchtten. Ze werden ondergebracht in kampen. Onder andere in Harderwijk, waar drie kampen waren. De grootste, met 13.000 militairen, werd het Belgenkamp.

De tekst gaat verder onder de foto





'Harderwijk vindt het belangrijk om herinnerd te worden aan dit stuk geschiedenis', zegt Liek Mulder, organisator van de herdenking. 'Honderd jaar geleden hebben hier duizenden mensen gewoond, gevlucht voor de oorlog. We vinden het belangrijk dat te herdenken. Voor de burgers en ook voor de nabestaanden die hier aanwezig waren.'

Geen paradijs

De Belgische Magda heeft een goed beeld van het kamp waar haar grootvader woonde, omdat hij er veel foto's maakte. 'De omstandigheden waren heel basis. In een kamp slapen, met 250 mannen in één grote barak, met weinig hygiëne, geen verzorging, weinig eten, dat moet geen paradijs geweest zijn.'

De tekst gaat verder onder de foto

Haat grootvader praatte nooit over het kamp, maar heeft wel de vele foto's nagelaten die zijn kleindochter heeft gebundeld in een boek. Want: 'Ik denk dat we onze kinderen en kleinkinderen moeten laten weten wat dat betekent: oorlog.'

De bewoners van het Belgenkamp die overleden aan de Spaanse griep zijn begraven op het Belgische ereveld op begraafplaats Oostergaarde. Tijdens de herdenking waren er toespraken, muziek en een minuut stilte. Ook werden kransen gelegd.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)