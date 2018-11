Achterban ChristenUnie wil zekerheid dat laagvliegroutes Lelystad Airport verdwijnen

ZWOLLE - Leden van de ChristenUnie vinden dat Lelystad Airport pas open mag als de garantie wordt gegeven dat de laagvliegroutes in de toekomst zullen verdwijnen. Leden van de partij stemden zaterdag in met een motie daarover van de lokale afdelingen uit Oldebroek en Ede.

De uitslag was 409 stemmen voor en 111 tegen. De leden vinden dat naar een andere oplossing moet worden gezocht om Lelystad en omgeving een economische impuls te geven. Het bestuur van de ChristenUnie had al geadviseerd in te stemmen met de motie.

De afgelopen anderhalf jaar is veel weerstand ontstaan tegen de plannen voor Lelystad Airport. De toestellen van en naar het vliegveld moeten over een grote afstand laag vliegen om de vliegtuigen van Schiphol niet te hinderen. Een aantal routes loopt over Gelderland. Omwonenden maken zich zorgen over het toekomstige vliegtuiglawaai.

De ChristenUnie ziet het liefst dat de laagvliegroutes voor de opening van Lelystad Airport in 2020 verdwijnen. Als dat niet lukt, moet de overlaptijd zo kort mogelijk zijn, schrijft het bestuur bij de motie.

Minister Van Nieuwenhuizen wil het luchtruim in uiterlijk 2023 herindelen zodat het laagvliegen naar Lelystad niet meer nodig is.

CDA ook tegen laagvliegroutes

Eerder stemden de CDA-leden op het congres van hun partij over de laagvliegroutes. Ze willen dat die verdwijnen en eisen dat vliegveld Lelystad alleen opengaat onder de nadrukkelijke voorwaarde dat het luchtruim in uiterlijk 2023 is heringedeeld.

