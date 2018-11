Vitesse coach Slutskiy roemt Fran Sol: 'geweldige statistieken'

ARNHEM - Leonid Slutskiy is onder de indruk van de spits van Willem II, zondag de tegenstander van Vitesse in Tilburg. 'Een van de beste spitsen van de eredivisie.'

Het gaat uiteraard om Fran Sol die er dit seizoen alweer negen heeft gemaakt in de eredivisie. 'Hij is erg gevaarlijk en vooral in het strafschopgebied. Het zal niet makkelijk zijn om hem te stoppen', verwacht de trainer van Vitesse. 'Ook met ballen van de zijkant maakt hij veel goals. Zijn statistieken zijn geweldig en van een hoog niveau want hij deed het vorig seizoen ook al.'

Twee rechtspoten

Vitesse speelt in Tilburg ook nog eens met een nieuw centrum. Rasmus Thelander en Danilho Doekhi. 'Ze hebben nooit eerder samen gespeeld. Individueel maak ik me geen zorgen, maar het is de eerste keer dat ze centraal achterin naast elkaar staan. Met Clarke-Salter (geblesseerd, red.) heb ik een linksbenige verdediger daar staan. Nu zijn het twee rechtspoten. Dat is geen voordeel, maar het hoeft ook geen groot probleem te zijn', meldt Slutskiy.

Beerens op de bank?

De Russische coach ziet sleutelspeler Thulani Serero terugkeren op het middenveld. Matus Bero schuift een linie door en wordt weer de aanvallende speler achter spits Darfalou. Wie het slachtoffer wordt van de rentree van Serero is nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk moet Roy Beerens op de bank plaatsnemen. Dan zou Martin Odegaard weer op de rechterflank spelen, wat de Noor dit seizoen al veel vaker deed.

Hechtingen uit enkel

Slutskiy is blij met Serero. 'Hij vormt een goede combinatie met Navarone Foor. Serero is onze opbouwer, Foor is beweeglijk en komt meer bij het strafschopgebied van de tegenstander. Maar ook Bero kan daar spelen heeft hij laten zien tegen FC Utrecht. We hebben wat keuzes die we kunnen maken.'

'Serero kon onmogelijk spelen tegen FC Utrecht. Twee dagen na die wedstrijd gingen de hechtingen uit zijn enkel en was het goed. Hij heeft voor Zuid-Afrika twee wedstrijden gespeeld. Een keer 70 minuten en daarna nog 20 minuten. Hij was wat later terug, ook in verband met de reistijd. Maar hij is er nu weer bij.'

Vermoedelijke opstelling: Eduardo, Karavaev, Thelander, Doekhi, Büttner; Serero, Bero, Foor; Odegaard, Darfalou, Linssen.