Bomen en bankjes onthuld als herinnering aan gemeente Lingewaal

Zo was in Asperen een bijzonder verhaal te zien over Lingewaal, bedacht door theatermaakster Maaike Kres uit Heukelum. Het verhaal heet 'De peilschrijver' en was met een virtualrealitybril te zien tijdens de onthulling.

Bekijk beelden vanuit Asperen (tekst gaat verder onder de video)

Behalve in Asperen waren er onthullingen in Herwijnen, Vuren, Spijk en Heukelum. De actie is een initiatief van het afscheidscomité Dag Lingewaal. In december komt nog een fotomagazine over 33 jaar gemeente Lingewaal.

Zie ook: Dorpsbelangen en SGP winnen verkiezingen in West Betuwe