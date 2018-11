Personeel supermarkt 'enorm geschrokken' door brute overval met bijlen

Vier gemaskerde en met bijlen en messen bewapende mannen drongen zaterdagochtend vroeg de winkel binnen en dwongen de zeven medewerkers richting de koelcel. Vervolgens gingen de daders er met een onbekende buit vandoor. Er vielen geen gewonden, maar de schrik zit er volgens een woordvoerster van Jan Linders flink in.

'We hebben meteen Slachtofferhulp ingeschakeld en ook onze directie is naar de winkel gegaan om het personeel een hart onder de riem te steken. De politie was tegelijkertijd bezig met uitgebreid sporenonderzoek. Daar kan ik verder niks over zeggen. Ook niet over de eventuele buit.'

Bezoek burgemeester

Ook de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls kwam poolshoogte nemen bij de supermarkt. Een andere groep medewerkers is vervolgens opgetrommeld om de winkel weer te openen voor het publiek.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Rond 12.00 uur gingen de deuren weer open. 'Het is ook prettig om te merken dat we steunbetuigingen krijgen van het publiek', zegt de woordvoerster van Jan Linders.

Meer overvallen in regio

De afgelopen maand waren er in Nijmegen en omgeving al soortgelijke overvallen. Op 13 oktober overvielen twee mannen de Jumbo aan de Malvert 70e straat. Ze lieten hun buit toen echter achter. Op 9 november was een Jumbo in Groesbeek doelwit van vier gewapende mannen.

Op 16 november was de Lidl aan de O.C. Huismanstraat in Nijmegen aan de beurt. De politie hield voor die laatste overval al twee verdachten aan. De politie is alert op eventuele verbanden tussen de overvallen.

Witte maskers

Van de overvallers op de Jan Linders is een signalement. Het gaat om één blanke en drie getinte mannen met witte maskers. Een van hen droeg een Chelsea-sportbroek met een witte bies.

Een andere dader droeg opvallend witte DVOL-sokken (van de plaatselijke voetbalclub, red.) met witte schoenen van het merk Nike of Reebok.

Zie ook: Overvallers met bijlen sluiten supermarktpersoneel op in koelcel