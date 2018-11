Deel dit artikel:













Achtervolging vanuit Duitsland eindigt bij Winterswijk Foto: Politie Aalten - Dinxperlo

WINTERSWIJK - Duitse en Nederlandse agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag jacht gemaakt op een automobilist die op de vlucht was geslagen in Bocholt en vervolgens de grens bij Dinxperlo was overgereden.

De Duitse politie zag de wagen met hoge snelheid rijden en vermoedde dat de bestuurder onder invloed was van drugs. De agenten zetten daarop de achtervolging in, maar raakten de wagen in Nederland kwijt. 42 km/uur te hard Later zagen Nederlandse collega's de Duitse auto ter hoogte van Bredevoort rijden in de richting van Winterswijk. Bij Winterswijk werd een stopteken gegeven, maar de bestuurder negeerde dat. Na een korte achtervolging zette de man zijn auto toch aan de kant. In de wagen zaten vier inzittenden. De bestuurder krijgt een proces-verbaal omdat hij 42 km/uur te hard reed. Onderzoek moet uitwijzen over hij onder invloed was van drugs. In de auto lagen geen verdovende middelen. De automobilist mag zich in Duitsland ook verantwoorden voor zijn onveilige rijgedrag. 💬 WhatsApp ons!

