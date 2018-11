Braken: met alle respect, hier mag je als NEC niet verliezen

WAALWIJK - Sven Braken kon niet verklaren waarom NEC het opnieuw af liet weten tegen RKC. De Nijmeegse formatie verloor met 1-0.

"Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Als je zondag ziet en nu, dat is een dag en nacht verschil. Ja, aan het doelpunt ging een overtreding vooraf op het middenveld. Maar daarna moet je doorgaan. Het was moeilijk, ik stond op een eiland. Ze probeerden nog met lange ballen mij te zoeken en dan de tweede bal te winnen, maar het zat er gewoon niet in vandaag."

NEC mikte op de top, maar is voorlopig middenmotor. "Ja, dat is hard. Maar wel waar. We hebben al meer tegenslagen gehad en dit is weer een nieuwe. Wie het kan verklaren, die mag het zeggen. Met alle respect, maar hier mag je als NEC niet verliezen. En dat doen we wel."