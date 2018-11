Een brief aan Poetin, krav maga en Volkert van der G.: bijzondere details in zaak tegen terreurverdachte

ZUTPHEN - Terreurverdachte Vincent T. stond vrijdag voor de rechter in Zutphen. Tijdens het proces kwamen allerlei merkwaardige details voorbij:

In mei deed de politie een inval in het huis in Doornenburg waar de 44-jarige Vincent T. met zijn ouders woont. Daarbij worden twee alarmpistolen en zo'n 1800 kogels gevonden. De alarmpistolen zijn overigens niet geschikt om die kogels af te vuren, al vermoedt het Openbaar Ministerie dat Vincent T. wel geprobeerd heeft één van de pistolen om te bouwen zodat dit wel mogelijk zou zijn.

Ook probeert hij in België een pistool te kopen waar de kogels in kunnen. De hamvraag is natuurlijk: wat doet een mens met 1800 scherpe patronen in huis? 'Dat is genoeg om een kleine oorlog te beginnen', stelt de officier van justitie.

Toetsenbordterrorist

Is iemand die via internet bedreigingen uitspreekt ook echt gevaarlijk? Of is die persoon slechts een 'toetsenbordterrorist'. Een toetsenbordterrorist is volgens Vincent T. 'iemand die op internet loopt te zeuren'. Na enig doorvragen van de rechter komt hij tot de conclusie dat de term op hem ook wel van toepassing is.

Tegen zijn ouders heeft Vincent T. lange tijd gezegd dat hij bij de commando's zat. Dit verhaal klopt echter totaal niet. Ooit zat hij wel bij de Luchtmobiele Brigade, maar dat was in de jaren 90.

Anti Terreur Brigade

Volgens de officier van justitie was Vincent T. een van de drijvende krachten achter de Facebook-groep ATB Special Forces. ATB staat voor Anti Terreur Brigade. Het idee was om een burgerwacht op te richten en een reactie te geven aan 'de terreur van de islam' in Nederland. Leden van de Facebookgroep komen een aantal keer bij elkaar voor trainingen. Het ging om krav maga, geeft Vincent T. aan. Krav maga is een vechtsport en verdedigingskunst uit Israël.

Vincent T. ontkent tijdens de rechtszaak eerst dat hij betrokken was bij ATB Special Forces. Maar later geeft hij toch aan dat hij betrokken was bij de Facebookpagina. Ook weerspreekt hij niet dat hij aanwezig was bij de fysieke trainingen.

Brief aan Poetin

Er waren grootse plannen met ATB Special Forces. De plannen waren zelfs zo groot dat het idee ontstaat om de hulp van de Russische president Poetin in te roepen. Op de computer van Vincent T. vindt de politie een brief gericht aan Poetin waarin wordt gevraagd om wapens voor de strijd. Vincent en mede-ATB'er Rick zijn de initiatiefnemers van de brief. Rick bezorgt de brief zelfs bij de Russische ambassade in Den Haag.

Inmiddels zit Vincent T. al maanden vast in de zwaarbewaakte gevangenis in Vught. Inderdaad, de gevangenis waar ook de islamitisch terrorist Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh zit. De veiligheidsmaatregelen zijn zeer streng. Vincent T. wordt tijdens de rechtszitting opnieuw boos als hij vertelt dat hij moest 'luchten in een kooi'.

Huurmoordenaar doet Volkert gratis

Als het ATB-avontuur niet van de grond komt, stapt Vincent T. over op een ander plan. In chatgesprekken met anderen geeft hij aan dat hij huurmoordenaar wil worden. Hij zou 'linkse kopstukken' willen afknallen. 'Eentje doe ik gratis', meldt Vincent doelend op Volkert van der G., de man die Pim Fortuyn doodschoot.

Wat vindt Vincent T. nu zelf van de beschuldiging dat hij een terreurdaad zou voorbereiden? 'Zwaar overtrokken', zo noemt hij het. Alle uitingen over het afknallen van linkse kopstukken en de poging om een pistool te kopen bij de Belg Davy (die in het echt Dimitri zou heten) zijn volgens hem 'opschepperij', 'grootdoenerij' en 'geouwehoer'. De rechter lijkt enigszins verbaasd en spreek T. streng toe. 'Meneer, u bent geen 14 meer.'

Aardige jongen

T. heeft een strafblad. De rechter somt op dat er in 2012 en 2013 drugsdelicten waren. De wietplantage die hij in het huis van zijn ouders had opgezet werd ontdekt door de politie. In 2010 in hij veroordeeld tot een taakstraf vanwege verduistering en bedreiging. Op de vraag van de rechter hoe hij zichzelf ziet, antwoordt hij dat hij 'eigenlijk een heel aardige jongen' is.

De officier van justitie eist 40 maanden cel, iets meer dan 3 jaar. De uitspraak is op 7 december.

Zie ook: Eis ruim 3 jaar cel tegen terreurverdachte Vincent T.