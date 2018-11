Navarone Foor staat wel open voor buitenlands avontuur

Dit seizoen heeft de 26-jarige middenvelder een andere rol. Vanuit de controle voor de verdediging heeft hij het spel nu meer voor zich. 'Ik moet zorgen voor de balans in het elftal', legt Foor het zelf uit. 'Het is een andere positie die vooral verdedigend is. Een groot verschil met vorig jaar. Ik mis het aanvallen soms ook wel, want daar houd ik van. Maar dit bevalt me ook wel.'

Inzicht van Serero

Foor vormt een sterk tandem met Thulani Serero. De Zuid-Afrikaan miste het duel met FC Utrecht door een enkelblessure, maar keert zondag tegen Willem II terug. 'Thulani heeft de ervaring van Ajax die hij meebrengt. Gewoon een hele goede voetballer die het spel goed ziet. We voelen elkaar goed aan. Maar vergeet ook Bero niet', zegt de middenvelder. 'Als wij het moeilijk hebben, helpt hij een handje. Daar is Bero niet vies van. Hij is een belangrijke schakel.'

Spanje

Als het met een sporter goed gaat, wil hij vaak zijn grenzen weer verleggen. Ook Foor is nieuwsgierig, ondanks een nog doorlopend contract tot 2020. Hij lonkt naar het buitenland. Spanje is één van zijn favoriete voetballanden. De middenvelder wordt zelfs al voorzichtig in verband gebracht met enkele clubs.

Ouder worden

Foor ontkent het niet. 'Wie weet. Iedereen heeft zijn dromen en ambities. Spanje is een mooi land. Dan heb ik deze muts niet nodig', lacht hij na de training op vrijdag. 'Hard werken loont zeggen ze altijd. Ik wil na iedere wedstrijd een goed gevoel hebben. We zullen zien wat er gebeurt. Misschien komt er iets moois, want ik word ook ouder natuurlijk.'

'Alleen wil ik niet op de bank terecht komen', vervolgt hij over eventueel volgende stap. 'Het moet een sportieve uitdaging zijn waarbij ik het plezier wil behouden. Want dat is misschien nog wel belangrijker dan andere dingen.'